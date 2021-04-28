كومان يرد على مفاوضات باريس مع ميسي.. «أنا قلق فقط بشأن الفوز»!

تحدث مدرب برشلونة “رونالد كومان“، عن رغبة باريس سان جيرمان للتعاقد مع ليونيل ميسي في الميركاتو الصيفي 2021، موضحًا أنه لا يعرف أي شيء عن تلك المفاوضات.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية هذا الموسم، ولم يحسم النجم البالغ من العمر 33 عامًا مستقبله بعد مع الفريق الكتالوني، مما أثار التكهنات بشأن ما إذا كان النجم الأرجنتيني يريد الرحيل، ما جعل العديد من الأندية الأوروبية الكبرى تصطف للحصول على توقيعه.

ويعتبر باريس سان جيرمان هو الفريق الرائد في صفقة التعاقد مع ليونيل ميسي، وكشفت صحيفة “Les Parisiens” الفرنسية أن النادي الباريسي يستعد لدفع راتبًا شهريًا يقدر بـ10.5 مليون يورو للأسطورة الأرجنتينية، وهو أكثر مما يحصل عليه في برشلونة.

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تصريحات كومان بهذا الشأن، حيث قال: “لا أعرف ما إذا كان هذا صحيحًا أم لا. أتمنى أن يستمر ليو معنا”.

وأضاف: “بالنسبة لي، عليه أن ينهي مسيرته هنا لأنه كان هنا طوال حياته، ومع ذلك في النهاية ليو سيقرر”.

وقال رونالد كومان عن مفاوضات باريس سان جيرمان مع ميسي: “الأخبار لا تقلقني، أنا فقط قلق بشأن الفوز غدًا”.

ويستقبل برشلونة فريق غرناطة غدًا الخميس 29 أبريل، على ملعب الكامب نو، لحساب الجولة 33 من الدوري الإسباني، وتنطلق بداية المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.