بث مباشر | مشاهدة مباراة بيراميدز ونامونجو فى كأس الكونفدرالية الأفريقية

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز ونامونجو في كأس الكونفدرالية الأفريقية، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 28-4-2021، لحساب الجولة السادسة من دور المجموعات.

يستقبل بيراميدز المصري نظيره التنزاني نامونجو على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

كان بيراميدز قد ضمن البطاقة الثانية للدور ربع النهائي عن المجموعة الرابعة، بفوزه على نكانا الزامبي بهدف نظيف سجله “عبدالله السعيد” فى الجولة الماضية.

ويأتي فى صدارة ترتيب المجموعة السادسة الرجاء المغربي برصيد 15 نقطة أمام بيراميدز 9 نقاط، ونكانا ثالثاً بست نقاط في حين يأتي نامونجو رابعاً من دون نقاط.

يذكر ان بيراميدز قد حقق فوزاً سهلاً أمام ضيفه اليوم نامونجو فى لقاء الذهاب بنتيجة 2-صفر، فى المباراة التي أقيمت على الملعب الوطني بتنزانيا، سجل هدفي فريق الاهرام كل من رمضان صبحي وعمر جابر.

بث مباشر بيراميدز ونامونجو

تنطلق صافرة بداية مباراة بيراميدز ونامونجو فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم البوركيني “جيان واتارا”.

وتنقل مباراة بيراميدز ونامونجو فى كأس الكونفدرالية الأفريقية عبر شاشة قناة بي إن سبورتس إتش دي (4)، ووبي إن سبورتس كونيكت، ويتولي مهمة التعليق على المباراة المعلق الرياضي المصري “أحمد عبده”.

بيراميدز (-) نامونجو

كأس الكونفدرالية الافريقية (دور المجموعات – الجولة الأخيرة)

ستاد الدفاع الجوي