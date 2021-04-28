خالد الغندور: سأشجع الأهلي لو وقع مع الترجي في قرعة دوري أبطال أفريقيا

تعهد مقدم البرامج في قناة نادي الزمالك “خالد الغندور” بتشجيع ومُساندة الغريم التقليدي لفريقه “الأهلي” في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذا ما أوقعته القرعة في مواجهة الترجي التونسي.

ويعتقد خالد الغندور أن نادي الزمالك لم يكن ليودع دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم لولا تواطؤ الترجي التونسي مع مولودية الجزائر في الجولة الأخيرة، والتي شهدت تعادلهما 1/1 على الملعب الأولمبي برادس.

وقال خالد الغندور في حديث خص به راديو أون سبورت أف إم “لو القرعة وضعت الأهلي في مواجهة الترجي التونسي في دور الثمانية سأشجع الأهلي بكل تأكيد للانتقام من الترجي الذي تسبب في خروج الزمالك من البطولة بطريقة غير عادلة بتفويت مباراة مولودية الجزائر”.

وكان لاعب وسط الزمالك الأسبق الملقب بـ “بندق” قد وصف ما فعله الترجي مع مولودية الجزائر في الشوط الثاني من مباراة الجولة الأخيرة بـ “العار الكروي”، مطالبًا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بفتح تحقيق موسع مع الفريقين، لثقته التامة في حدوث تواطؤ بين الترجي والمولودية لانهاء المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي 1/1.

لكن الاتحاد الأفريقي “كاف” لم يلتفت لدعوات خالد الغندور وجمهور الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم مناقشة الموضوع من الأساس في اجتماعاته المختلفة على مدار الشهر الجاري.

وأنهى الأهلي منافسات دور المجموعات في المركز الثاني خلف سيمبا التنزاني، ما يجعله عرضة لمواجهة الترجي أو صن داونز أو الوداد الذين تصدروا مجموعاتهم.

وستقام قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 في العاصمة المصرية القاهرة بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم الجمعة القادمة الموافق 30 أبريل.

وستقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أحد يومي 14 أو 15 مايو المقبل، على أن تقام مباريات الإياب إما يوم 21 أو 22 من الشهر ذاته، وبعد أقل من شهر ستقام مباراتي ذهاب نصف النهائي يومي 18 و19 يونيو، وسيكون الإياب يومي 25 و26 يونيو.