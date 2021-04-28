بث مباشر | مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ضمن أهم مباريات اليوم الأربعاء 28-4-2021.

يستقبل باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في ملعب بارك دي برانس “حديقة الأمراء”، في مباراة نارية يصعب التكهن بنتيجتها، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.

ويدخل باريس سان جيرمان المباراة بمعنويات عالية، بعدما أزاح برشلونة من دور ثمن النهائي، وحامل اللقب “بايرن ميونخ” من دور ربع النهائي، وسيتطلع إلى مواصلة السعي نحو الوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي.

ويعتبر باريس سان جيرمان ثالث فريق فرنسي يصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في نسختين متتاليتين بعد كل من سانت ايتيان في موسم 1975-1976، ومارسيليا 1990-1991.

في المقابل، وصل مانشستر سيتي إلى نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعدما أقصى بوروسيا مونشنجلادباخ من دور ثمن النهائي، وبوروسيا دورتموند من دور ربع النهائي.

وسيبحث مانشستر سيتي عن أول ظهور في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهم على وشك صنع التاريخ حيث لم يفز أي فريق إنجليزي على الإطلاق بأكثر من 10 مباريات في موسم واحد ببطولة التشامبيونزليج بصيغته الحالية (منذ 2003/2004).

ويعد مانشستر سيتي الفريق الوحيد في المربع الذهبي من دوري أبطال أوروبا 2021، الذي لم يتذوق طعم الخسارة بعد في المسابقة، فاز في 9 مباريات، وتعادل مرة واحدة.

وتذاع مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية، وسكاي سبورت أونو الإيطالية.

ويدير لقاء باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، الحكم الألماني “فيليكس بريش”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت الإمارات.