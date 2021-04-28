اخبار الاهلي | الخطيب يُسلم القلادة الذهبية للمستشار محمود فهمي

يستعد رئيس النادي الاهلي “محمود الخطيب” لتسليم القلادة الذهبية للمستشار محمود فهمي، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الاربعاء، تكريمًا له على المجهودات التي قدمها للنادي على مدار 50 عامًا.

وعمل محمود فهمي بشكل تطوعي كمستشار قانوني للنادي الأهلي، كما كان عضوًا في مجلس الإدارة لعدة سنوات.

وقالت إدارة الاهلي في بيان رسمي اليوم “يقوم مجلس الإدارة بتكريم الميتشار محمود فهمي تقديرًا لعطائه اللامحدود، وإخلاصه الكبير، والعمل متطوعًا من أجل خدمة الاهلي لفترة تزيد عن نصف قرن”.

وأضاف البيان “قلادة النادي الاهلي الذهبية هي أعلى درجات التكريم، وستقدم للمستشار محمود فهمي عرفانًا بما قدمه ولمساهماته لرفعة النادي والدفاع عن قضاياه متطوعًا في كل المحافل”.

وسيحضر حفل تسليم القلادة الذهبية للمستشار محمود فهمي، جميع أعضاء مجلس الإدارة ولفيف من قيادات النادي وعائلة المستشار فهمي التي تم توجيه الدعوة إليها.