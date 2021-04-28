شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: ندمت على الاعتزال خارج أسوار الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف جمال حمزة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بندمه على انهاء مسيرته الكروية خارج اسوار الزمالك، موضحا أنه اخطأ أيضا حينما قطع مسيرته الاحترافية في أوروبا قبل انتهاء عقده الذي كان يمتد لموسمين.

وفي 19 يونية 2009 اعلن نادي نادي ماينز الألماني تعاقده مع جمال حمزة في صفقة انتقال حر بعد تردد انباء سابقة عن انتقاله إلى الدورى السويسري، وبدأت المفاوضات مع ماينز أحد اندية الدوري الألماني منذ فترة قصيرة وتكتم حمزة أخبار المفاوضات أملا في انجاح الصفقة وهو ما تحقق بتوقيعه عقود انضمامه إلى النادى الالمانى الصاعد حديثا للبوندزليجا وقتها، لكنه لم يثبت وجوده وعاد إلى الدورى المصري مع بداية عام 2010 مع نادى الجونة.

وتابع حمزة في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "قصة ولعبة" مع سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس، اليوم، الأربعاء: "لم أشعر في اي نادي حملت قميصه، بنفس القوة التي اكتسبتها وأنا ألعب في الزمالك، ولو عاد بي الزمن لكنت أكثر التزاما وبعدا عن المشاكل والأزمات.

وأوضح نجم الزمالك السابق: "أنا كنت أتصدر مشاكل لست طرفا فيها، وحازم إمام كان أكثر هدوءا وعقلانية مني في بعض الأوقات، ونحن جيل تعرض للظلم في الزمالك وعلى رأسنا محمد أبو العلا".

وكشف حمزة كواليس مشادته مع اللاعب البرازيلي ريكاردو في الزمالك قائلا: "محصلش حاجة غير أني ضربته بالقلم، هو استفزني ومكنتش عارف هو بيقول إيه بس حسيت انى عصبي عليا فضربته، واتعاقبنا احنا الاتنين، ورحل بعدها ريكاردو عن الفريق".