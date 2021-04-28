شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رباضية.. السباحة تُقلل التوتر وتساعد على مرونة الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساعد السباحة على تنشيط كل عضلات الجسم من البطن للأرداف للساقين.فوائد عديدة من رياضة السباحة من، حيث إن ممارسة السباحة على المدى الطويل تؤدي أيضًا إلى تحسين عمل القلب والجهاز التنفسى، وكذلك فهى مفيدة للنساء الحوامل والأطفال، نظرًا لكونها رياضة تساعد علي تحسن وظائف جسم الأنسان بشكل عام، ومن أهم فوائد السباحة..

تقلل من التوتر

تساعد رياضة السباحة على تخفيف التوتر وتعمل على استرخاء العضلات وتخفيف أى ضغوط عليها أو إجهاد، كما تساعد السباحة على تنشيط كل عضلات الجسم من البطن للأرداف للساقين.

تساعد السباحة فى تحسين تناسق الجسم وكذلك تحقق التوازن فى الجسم وتمنع خطر السقوط، حيث تمكنا السباحة من بناء روابط عصبية جديدة تتيح لنا أن نصبح أكثر كفاءة في الحركة.

تحسن مرونة الجسم

تتطلب السباحة تحريك أجسامنا (خاصة الأطراف)، وهذا أن مفاصلك تصبح أكثرة قوة وكذلك تحسن مرونتها وفى نفس الوقت لا تسبب إجهاد المفاصل.

تحسن صحة الرئة

تمرين السباحة يؤثر على قياسات حجم الرئة لأن عضلات الجهاز التنفسي بما في ذلك الحجاب الحاجز من السباحين مطلوبة لتطوير ضغط أكبر نتيجة للانغماس في الماء أثناء دورة التنفس، وكذلك تحسن صحة القلب.