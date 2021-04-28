شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن.. حمدى الصافى: فراخ مشوية وورق عنب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يختلف الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، لكن وسط المحافظة على وزنهم، ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره.

واليوم سيكون اللقاء مع حمدى الصافى نجم منتخب مصر والنادى الأهلى السابق فى الكرة الطائرة ومدرب فريق السيدات الحالى فى القلعة الحمراء، الذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله فى اليوم السادس عشر من أيام شهر رمضان، مؤكدا أنه سيتناول فراخ مشوية وورق عنب.

كما كشف الصافى أن مائدة إفطار اليوم عليها شوربة فراخ بالمشروم وسلطة خضراء وسلطة زبادى.

وقال الصافى إنه دائما ما يحرص على طقوس وعادات رمضانية دينية واجتماعية مع الأقارب والأصدقاء فى الشهر الكريم، كما يحرص على التواصل مع أصدقائه وعائلته، مع المحافظة على الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويفضل دائما الصافى تناول الإفطار فى منزله بصحبة زوجته نجمة كرة السلة السابقة رحاب الغنام وأبنائه.