شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يقرر إلغاء بطولات المينى و الناشئين بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المؤقتة بإتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى إلغاء مباريات المينى مواليد 8,9 , 10,11,12,13 و الناشئين مواليد 14,15 سنة و الإكتفاء بما تم لعبه هذا الموسم للحد من إنتشار فيروس كورونا .

وأرسل مسئولو الإتحاد تعميم إلغاء البطولات لجميع الأندية و المناطق التابعة للإتحاد من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين و أسرهم .



DB89F6F2-D242-45E4-873C-6E65FF264AEF

فيما حددت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة الطائرة يوم 10 مايو المقبل موعدا لإقامة لقاء الأهلى أمام طلائع الجيش المؤجل من الجولة العشرون .

وجاء تأجيل هذا اللقاء بسبب ثبوت إصابة محمد مصيلحى المدير الفنى لفريق الأهلى و المحترف الكندى بفيروس كورونا .

كما حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة يوم 17 مايو المقبل موعدا لإقامة مواجهة الاتحاد السكندرى مع الزمالك المؤجلة من نفس الجولة، والتى كان من المقرر لها مساء الاثنين، وتم تأجيلها لمشاركة الزمالك فى بطولة أفريقيا للأندية بتونس.