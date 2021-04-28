الامارات | تفاصيل خطيرة في نتائج التحقيق بوفاة مارادونا.. 7 متهمين في القضية

شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطيرة في نتائج التحقيق بوفاة مارادونا.. 7 متهمين في القضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض أطباء الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، لاتهامات جديدة بالقتل غير العمد، بعدما أكد التقرير الذي أعده الأطباء إثر تشريح جثة الأسطورة وجود أخطاء طبية ساهمت في الوفاة.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن سبعة أشخاص قيد التحقيق حالياً هم: الطبيب الشخصي لمارادونا، ليوبولدو لوك، وطبيبته النفسية أوجستينا كوزاكوف، والطبيب النفسي كارلوس دانيل، بالإضافة إلى أربع ممرضات.

وأفاد التقرير الطبي الصادر عن لجنة عينتها السلطات القانونية الأرجنتينية للتحقيق في وفاة مارادونا، بأن النجم الأرجنتيني عانى قصوراً في القلب والكلى والتليف الكبدي الحاد ولكن لم يلاحظ أحد من الأطباء الأعراض أو حاول التقليل من حدتها، حتى أن الوفاة سببها مرض قلبي موجود مسبقا، وخلص التقرير إلى أن "الإهمال العام في علاج المريض ورعايته أثر في وفاته".

وكانت الصدمة فيما تناقلته وسائل الإعلام الأرجنتينية ومنها "إنديبانديانتي" إلى أن مارادونا لم يخضع لفحوصات طبية كافية ولم يلاحظ أطباؤه أن قلبه لا يعمل بشكل سليم، مشيرة إلى أن أطباء مارادونا لم يكونوا على علم كبير بأمراض القلب والتليف الكبدي الحاد.

وكان مارادونا قد وافته المنية في نوفمبر من العام الماضي بعد أيام من خضوعه لعملية جراحية في المخ.

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