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لاتحاد الإفريقي لليد يحدد موعد بطولة كأس الكؤوس

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، موعدا جديدا لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية، وذلك بعد اجتماعه أمس.

وحدد الإتحاد الإفريقي يوم 17 أغسطس المقبل موعدا لانطلاق البطولة التي تقام في مدينة أغادير بالمغرب. ويشارك الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك في البطولة بدعوة من الاتحاد الإفريقي.

وينتظر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، ردا من الاتحاد الدولي بخصوص إقامة بطولة كأس العالم للأندية، والتي كان مقررا إقامتها في من أجل تحديد مصير السوبر الإفريقي بين فريقي الزمالك والنجم الساحلي التونسي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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