شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات حاسمه من اللجنة الاوليمبية في اجتماع العمومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اجتماع الجمعية العمومية غير العادية مساء الثلاثاء الموافق 27 ابريل الجاري وكان جدول أعمال الجمعية العمومية كالأتي:

الســــادة رؤساء الاتحـــادات الأولمبيــــــة

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

للجنة الأولمبية المصرية عن طريق الفيديو كونفرانس

بتاريخ الثلاثاء الموافق م/4/2021

1. عرض نتائج التحقيقات التى تمت بمعرفة لجنة التحقيق والقيم التى تم اعتمادها من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية للتصديق عليها من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية نظراً لصدور عقوبات كثيرة تترواح بين الوقف والشطب والإحالة للنيابة العامة فى العديد من الموضوعات المدرجة أمام اللجنة على النحو التالى :

أ‌. عرض وقف السيد / عادل عبد المجيد سرور رئيس فرع الاسكندرية للتايكوندو لمدة عام ، والتى تم اعتمادها من مجلس الإدارة بتاريخ 6/4/2021 .

ب‌. عرض حفظ الشكوى المقدمة ضد السيد / وائل مصطفى أبو هيسة عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى للوشو كونغ فو لعدم كفاية الدليل على إرتكابه لوقائع السب والقذف حيث اعتماده من مجلس الإدارة بتاريخ 6/4/2021 .

ج‌. عرض حفظ الشكوى المقدمة ضد السيد/ مهاب عبد الحى حلمى أمين الصندوق السابق لنادى العبور الرياضى من قبيل عدم الصحة واستبعاد ما نسب إليه والذى تم اعتماده من مجلس الإدارة بتاريخ 6/4/2021 .

د‌. عرض حفظ شكوى ضد السيد / خالد محمود عوض زين الدين رئيس اللجنة الاولمبية السابق نظراً لعدم خضوع المشكو فى حقه لأحكام مدونة السلوكيات لسبق صدور قرار من لجنة التحقيق بشطبه من سجلات الاتحاد المصرى للتجديف والاتحاد المصرى للكانوى والكياك وجميع الهيئات الرياضية بناء على قرار لجنة التحقيق والتى تم اعتمادها من مجلس الإدارة بتاريخ 4/12/2019 ، مع تنفيذه .

ذ‌. عرض إنتفاء شرط حسنة السيرة والسمعة للسيد / وليد عطا رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى السابق بناء على حكم نهائى بات فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة والتى تم اعتماده من مجلس الإدارة بتاريخ 4/12/2019 .

ه‌. عرض وقف السيد / أحمد رشدى المدير التنفيذى السابق للاتحاد المصرى للقوس والسهم لمدة ثلاث سنوات وغرامة 30000 والتى تم اعتماده من مجلس الإدارة بتاريخ 15/1/2020 .

2. تعديل بعض نصوص مدونة السلوكيات والاخلاقيات وإضافة مواد لإدانة التمييز العنصرى والنص على حقوق الانسان بناء على قرارات رئيس مجلس الوزراء وخطاب وزارة الشباب والرياضة بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة التمييز العنصرى على اساس اللون والدين والعرق .

3. تعديل بعض مواد لائحة النظام الاساسى للجنة الاولمبية المصرية على النحو التالى :

أولاً : يضاف ثلاثة بنود جديدة أرقام ( 28 ، 29 ، 30 ) للمادة (31 ) يباشر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الاختصاصات الأتية على النحو التالى :

- يحق لمجلس الإدارة دعوة أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية لحضور الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية كمراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت بناء على طلبهم .

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- يحق لمجلس الإدارة دعوة أعضاء من جهات حكومية لحضور الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية كضيوف دون أن يكون لهم حق التصويت

- يحق لأى إتحاد اولمبى يمارس لعبة مدرجة بالبرنامج الاولمبى الإنضمام للجنة الأولمبية فور صدور قرار اشهارها.

ثانياً : يعدل نص الفقرة الأولى من المادة (6) من لائحة النظام الأساسى والتى تنص على : مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى المنشئ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز مستقل يُسمى "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري"، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق، أو التحكيم الرياضي.

ليصبح على النحو التالى : مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى المنشئ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز مستقل يُسمى "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري"، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق احكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق، أو التحكيم الرياضي