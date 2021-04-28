شكرا لقرائتكم خبر عن بسيوني يصدم الأهلي بشأن صفقة «سمير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عبدالحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، موقف أحمد سمير لاعب الفريق من الانتقال للأهلي الموسم المقبل.

وقال بسيوني عبر تصريحات اذاعية:«إن الأهلي لم يرسل عرض رسمي لضم أحمد سمير في فترة الانتقالات الصيفية، مضيفًا أن إدارة الجيش أغلقت باب الرحيل أمام أي لاعب حتي نهاية الموسم.

وأضاف مدرب طلائع الجيش، أن رحيل أحمد سمير عن الفريق في يد الإدارة، خاصة وأن عقده مستمر مع الفريق لمدة 3 مواسم مقبلين.

وعن عمرو جمال، قال: «أنه يقدم أداء جيد مع الفريق العسكري منذ انضمامه للفريق في الموسم الماضي، متابعًا، أن إعارة عمرو تنتهي مع الفريق نهاية الموسم الحالي».