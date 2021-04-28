شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعرض أبرز أرقام لاعبيه ومكاسب الفريق في مباراة البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا مثيرا على البنك الأهلي بأربع أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس االأول، على ستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.

أحرز رباعية الفريق كل من يوسف إبراهيم أوباما وحميد أحداد (هدفين) وأحمد سيد زيزو.

وقدم لاعبو الفريق مباراة جيدة على الجانب الدفاعي والهجومي، واستحقوا حصد النقاط الثلاث، ليواصل الفريق تربعه على جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ويستعرض الموقع الرسمي للنادي أبرز أرقام اللاعبين أمام البنك الأهلي:-

يعد الدولي التونسي فرجاني ساسي أكثر لاعبي الفريق لمسا للكرة بـ 93 مرة خلال اللقاء، واحتل طارق حامد المركز الثاني بين لاعبي الفريق بـ81 مرة، وجاء عبدالله جمعة في المركز الثالث بـ70 مرة.

وعلى مستوى التمرير جاء فرجاني ساسي في الصدارة بـ 64 تمريرة وبعده طارق حامد بـ56 تمريرة، وجاء محمود علاء في المركز الثالث بـ51 تمريرة .

وقام الدولي المغربي أشرف بن شرقي بالتسديد على المرمى من خارج منطقة الجزاء 4 مرات خلال اللقاء، ويتواجد في المرتبة الثانية كل من أحمد سيد “زيزو” ويوسف “أوباما” وحميد أحداد برصيد 3 تسديدات، وفي المرتبة الثالثة فرجاني ساسي بتسديتين، ووتسديدة واحدة لكل من الثلاثي البديل إسلام جابر ومحمود عبدالعزيز ومروان حمدي.

وتصدر أحمد سيد “زيزو” وحميد أحداد قائمة اللاعبين الأكثر تسديدا على المرمى برصيد تسديتين، وجاء في المرتبة الثانية كل من فرجاني ساسي ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي بتسديدة واحدة .‎