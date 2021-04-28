شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يوضح موقف الونش وفتوح من لقاء المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن خضوع محمود حمدي الونش، مدافع الفريق، لفحص طبي على هامش المران الختامي استعدادا لمواجهة المقاولون العرب.

وتعرض الونش للإصابة بكدمة في الركبة خلال لقاء البنك الأهلي الأخير.

وأضح طبيب الفريق أن موقف اللاعب من المشاركة في التدريبات الجماعية ولقاء المقاولون العرب سيتحدد عقب خضوعه للفحص الطبي في مران اليوم الأربعاء.

وأضاف أنه في حالة تجاوزه للفحص الطبي، سيكون قرار مشاركته في لقاء المقاولون العرب بيد الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وفيما يخص أحمد فتوح لاعب الفريق، قال أسامة إن اللاعب سينتظم اليوم في التدريبات الجماعية، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في عضلة السمانة.

ويستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب في المباراة المقرر لها غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.