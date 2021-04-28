شكرا لقرائتكم خبر عن 11 حكمًا أداروا مباريات الزمالك في الدور الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشوار الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز. وخاض الفريق 17 مباراة تولى إدارتها 11 حكما، ويحتل الفريق الأبيض صدارة الدوري برصيد 39 نقطة.

وتضم قائمة الحكام الذين أداروا مباريات الفريق 6 حكام، وتولى كل منهم إدارة مباراتين للفريق.

وأدار محمد عادل مباراتي الزمالك أمام بيراميدز ودجلة وانتهت الأولى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وانتهت الثانية بالتعادل السلبي.

وتولى إبراهيم نور الدين إدارة مباراتي طلائع الجيش والاتحاد السكندري، وانتهت الأولى بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة، وفاز الأبيض في المباراة الثانية بهدفين دون رد.

وقاد أحمد العدوي مباراتي الزمالك أمام الجونة والبنك الأهلي، وفاز الأبيض في الأولى بهدف دون رد، وفاز في الثانية برباعية مقابل هدف.

وأدار محمود البنا مباراتي الأهلي والإسماعيلي، وخسر الزمالك الأولى بهدفين مقابل هدف، في حين فاز على الدراويش بهدفين مقابل هدف.

وتولى محمد الحنفي إدارة مباراتي الأبيض أمام المصري والمحلة، وفاز الزمالك في الأولى بهدف دون رد وخسر الثانية بهدفين مقابل هدف.

وقاد أمين عمر مباراتي الزمالك أمام المقاصة والانتاج الحربي، وفاز الأبيض في الأولى برباعية مقابل هدف، في حين فاز في الثانية بهدفين دون رد.

وأدار جهاد جريشة لقاء الزمالك أمام المقاولون والذي انتهى بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين دون رد، وتولى محمود عاشور إدارة لقاء سموحة الذي فاز فيه الزمالك بهدفين دون رد، وقاد محمد الصباحي لقاء الأبيض أمام إنبي وفاز فيه الزمالك بهدفين مقابل هدف، وقام محمد يوسف بإدارة لقاء أسوان الذي انتهى بالتعادل السلبي، في حين أدر محمود ناجي لقاء سيراميكا والذي فاز فيه الزمالك بهدفين دون رد.