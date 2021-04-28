شكرا لقرائتكم خبر عن حلبية يعلق على مواجهة المصري والأهلي: التحكيم جامل أبناء القلعة الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن فريقه عانى من سوء توفيق كبير في مواجهة النادي الأهلي.

وقال حلبية في تصريحات إذاعية: لا نعلم ما يسمى ذلك في كرة القدم، حيث سيطرنا على اللقاء بالكامل في الشوط الأول والثاني، وأهدرنا العديد من الفرص السهلة وفي النهاية خرج الفريق خاسرا من اللقاء.

وأضاف: «ضحكت عندما شاهدت تشكيل على ماهر قبل اللقاء، حيث كنت أرى ضرورة مشاركة أحمد مسعود على حساب دعدور في مركز حراسة المرمى، كما كان يجب قيام المدير الفني بالتوازن في التشكيل الأساسي والدكة وليس الدفع بأهم العناصر فقط في التشكيل الأساسي وترك الدكة بدون أي عناصر تصنع الفارق».

وتحدث حلبية عن التحكيم، قائلًا: «كان هناك مجاملة للأهلي في الهدف الأول حيث هناك لمسة يد على محمد شريف ولكن الحكم تغاضى عن ذلك، والهدف الثاني للأهلي أيضا إذا كان المصري هو الذي سجله كان سيحتسب تسلل».

وتابع: «رفعت تسبب في حيرة كبيرة للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني حيث قرر الدفع بـ3 لاعبين من أجل إيقاف خطورته، حيث شارك 3 لاعبين في الجبهة اليمنى على مدار اللقاء من أجل التغطية عليه وهم أحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق ومحمد هاني».

وواصل: «عمر كمال عبدالواحد يستحق أيضا التواجد في صفوف منتخب مصر، فهو لاعب مميز ويمتلك إمكانيات فنية جيدة».

واختتم: «نقدم هذه المستويات وذلك رغم بيع محمود وادي لصفوف بيراميدز في بداية الموسم، حيث فضل اللاعب الرحيل بسبب المقابل المادي الكبير الذي كان سيحصل عليه».