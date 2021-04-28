شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك ينجو من الموت بعد تعرضه لحادث سير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض أحمد الريحاني لاعب فريق السلة بنادي الزمالك تحت 18 عاما لحادث سير في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ودخل اللاعب في غيبوبة عقب تعرضه للحادث، ويتواجد حاليا في العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة بالمعادي.

وتسبب الحادث في تهشم سيارة اللاعب.

وانضم أحمد الريحاني لاعب نادى الزمالك لكرة السلة للفريق منذ 5 سنوات محققا نسبة مشاركة بلغت 98% في كافة المباريات.

حيث تلقى تدريبه على أيدى نخبة من المدربين المصريين مثل الكابتن فتحي عبد العزيز، والكابتن أسامه السيد، والكابتن سعد فكرى، والكابتن محمد أبو فريخة.