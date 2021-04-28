شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحتج على التحكيم: هدف الأهلي الأول من لمسة يد واضحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد الخولي، نائب رئيس المصري، أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي أمام الأهلي.
وقال الخولي في تصريحات تليفزيونية: «قدمنا أفضل مبارياتنا هذا الموسم أمام الأهلي، وخسرنا 3 نقاط كنا نستحقها».
وأكمل: «هدف محمد شريف الأول جاء من لمسة يد واضحة عليه، والإعادة أظهرت ذلك بشكل واضح للجميع معلنًا احتجاج ناديه على تدني مستوى التحكيم وتعنته ضد المصري».
وأتم: «كنا الأفضل في الملعب وأداؤنا كان ممتازا».
وفاز الأهلي في مباراته صد المصري بنتيجة 2-1 التي جمعتهما على ملعب استاد اسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
جدير بالذكر أن المصري يحتل المركز الرابع برصيد 29 نقطة، جمعها من خوض 19 جولة (حقق الفوز في 7، تعادل في 8 وخسر في 4).