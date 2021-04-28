شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحتج على التحكيم: هدف الأهلي الأول من لمسة يد واضحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد الخولي، نائب رئيس المصري، أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي أمام الأهلي.

وقال الخولي في تصريحات تليفزيونية: «قدمنا أفضل مبارياتنا هذا الموسم أمام الأهلي، وخسرنا 3 نقاط كنا نستحقها».

وأكمل: «هدف محمد شريف الأول جاء من لمسة يد واضحة عليه، والإعادة أظهرت ذلك بشكل واضح للجميع معلنًا احتجاج ناديه على تدني مستوى التحكيم وتعنته ضد المصري».

وأتم: «كنا الأفضل في الملعب وأداؤنا كان ممتازا».

وفاز الأهلي في مباراته صد المصري بنتيجة 2-1 التي جمعتهما على ملعب استاد اسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري الممتاز.