شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف حقيقة طلبه تأجيل القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي إن النادي الأهلي طلب إعادة النظر في الجدول الموضوع من قبل اتحاد الكرة بسبب ضغط المباريات.

وأضاف عبدالحفيظ في تصريحات إذاعية أن اتحاد الكرة لم يرد على طلبنا بعد إعادة جدول الدوري من أجل النظر إليه حتى الآن.

وتابع: «هل يعقل أن ندخل غدًا معسكرا لخوض مباراة الجونة المقبلة، بعد حصولنا على راحة بعد مباريات الأمس أمام المصري».

وعن تأجيل مباراة القمة أكد أن الأهلي لم يطلب تأجيل القمة أمام الزمالك، المقرر لها 10 مايو المقبل، بسبب مباريات بطولة أفريقيا التي يشارك فيها الفريق.