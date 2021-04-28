شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. اتحاد الكرة الطائرة يلغي بطولة الجمهورية تحت 15 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد المصري للكرة الطائرة الاكتفاء بما تم من مباريات في مراحل بطولات الجمهورية تحت 14 و15 سنة، وإلغاء جميع المهرجانات للبنين والبنات لجميع مباريات المناطق بالجمهورية.

وجاء بيان الاتحاد كالتالي:

«يسرني أن أهديكم تحياتي وتحيات السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد المصري للكرة الطائرة مع تمنياتي لكم بدوام التقدم والنجاح، وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك.

حرصًا من مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة على صحة وسلامة أولادنا وبناتنا من اللاعبين واللاعبات الصغار تحت سن 14 و15 سنة ومراحل الميني، من الإصابة بفيروس كورونا، ولتخطي هذه الفترة الصعبة للحد من انتشار فيروس كورونا.

فقد قرر مجلس إدارة مجلس الاتحاد المصري للكرة الطائرة الاكتفاء بما تم من مباريات في مراحل بطولات الجمهورية تحت 14 و15 سنة، وإلغاء جميع المهرجانات للبنين والبنات لجميع مباريات المناطق بالجمهورية.

يعمل بذلك القرار اعتبارًا من 28-4-2021.

مرسل لسيادتكم للتفضل بالإحاطة والتنبيه اللازم، وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام»