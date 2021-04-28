شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف فى الاهلى من تعرض للاعبين للإجهاد بسبب ضغط المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الغضب الشديد داخل النادى الأهلى بسبب تمسك لجنة المسابقات باتحاد الكرة بضغط مباريات الفريق ما ينذر بمزيد من الاصابات وانتهاء المخزن البدنى للاعبين.

ووفقًا لمصدر داخل النادى فإن الإدارة تدرس التظلم من ضغط المباريات التي يعانى منها الفريق وتسببت في كثرة الإصابات خاصة أن الاهلى سيخوض 10 مباريات خلال شهر واحد ما ينذر بمزيد من الاجهاد ومخاوف من حدوث إصابات أخرى وشكا بيتسو مو سيمانى المدير الفنى من توالى المباريات الامر الذي دفعه لاراحة بعض اللاعبين خوفا من إصابتهم .

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة إن التلاحم في المباريات التي يخوضها الأهلي في بطولة الدوري الممتاز ليس له ‏علاقة بكرة القدم. خاصة أن أي مسابقة في العالم لا بد من وجود تكافؤ الفرص داخل المسابقة. وفي ‏البطولة الإفريقية هناك تكافؤ فرص، في كأس العالم للأندية نفس الأمر يوجد تكافؤ للفرص بين ‏جميع الفرق .

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن المصري لعب آخر مباراة وحصل على راحة قبل مواجهة ‏الأهلي بـ10 أيام. ‏

وواصل عبد الحفيظ حديثه قائلًا: في كرة القدم الفريق يحصل على راحة وفي اليوم التالي ‏يدخل معسكرًا، هذا ما يحدث مع الأهلي. على المستوى الفكري والمهني والشخصي والخبرات، ‏ضغط المباريات غير مسبوق، لن أتحدث كثيرًا سوف نغلق ملف مباراة المصري ونستعد ‏للمباراة المقبلة أمام الجونة.