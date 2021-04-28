شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ : نريد تكافؤ الفرص في جدول الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي، مسؤولي اتحاد الكرة المصري بسبب ضغط المباريات التي يتعرض لها الأهلي في الفترة الحالية.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات إذاعية: «إن من وضع جدول الدوري المصري ضغط المباريات أتمنى أن يكون سعيد وفرحان بما يحدث معنا، ولا بد من تكافؤ الفرص بين الفرق وهو ما يحدث في كل مسابقات العالم».

وشدد مدير الكرة بالنادي الأهلي: «ما يحدث ليس طبيعيا ونلعب مباراة كل 48 ساعة والمصري لعب آخر مباراة من 12 يوما وكان مستعد جيدا لمواجهة الأهلي ولكن الحمد لله على المكسب ولاعبينا كانوا رجالا».

وتابع:«هل مر أحد بضغط المباريات على أساس إنهاء الدوري يوم 30 سبتمبر، وماذا سيحدث لو انتهى الدوري يوم 7 أكتوبر، ومن الغريب أن الفرق تلعب الأسبوع الثامن عشر والأهلي يلعب الأسبوع التاسع عشر».