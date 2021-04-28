شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند ولوكاكو وليفاندوفسكي على رادار تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «التيلجراف» الإنجليزية، أن إيرلينج هالاند، مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، وروميلو لوكاكو، نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي، من أهم أهداف تشيلسي في خط الهجوم في الصيف، بينما أشارت تقارير ألمانية إلى اهتمام النادي بروبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

‏كما كشفت التليجراف عن خطة إدارة تشيلسي إلى إفساح المجال في الفريق لدفع رواتب مهاجم جديد واحد على الاقل هذا الصيف بالسماح تامي أبراهام مهاجم تشيلسي الحالي بالرحيل ولذلك سيستمع تشيلسي إلى العروض المُقدمة لتامي أبراهام بقيمة 40 مليون باوند هذا الصيف كجزء من خطة الإصلاح في خط هجوم الفريق.

لا يُتوقع أن تكون هناك أي محاولة من جانب تشيلسي لجعل أبراهام يُغادر على سبيل الإعارة، المهاجم الدولي الإنجليزي يريد الاستقرار في نادٍ حيث سيُمنح فرصًا باللعب بشكل مستمر.