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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سولسكاير: لم أقصد التقليل من إحترام روما والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021
أصر المدرب أولي غونار سولسكاير على أنه لا يقصد تقليل الاحترام تجاه روما بعد أن دفعت التعليقات التي أدلى بها بشأن النادي المشجعين إلى وضع ملصقات خارج ملعبهم التدريبي.
وقال سولسكاير: "إنه ناد رائع له تاريخ رائع. لدي قميص فرانشيسكو توتي وقميص دانييلي دي روسي الذي قمت بتبديله معهم. لذا فأنا أعرف التاريخ، أعرف الجودة".
وأضاف: "مع وجود كريس سمولينغ هناك الموسم الماضي، تابعناهم. ونحن جاهزون للمباراة. لم يكن المقصود من كلامي عدم احترام، وأعتقد أن الجميع يعرف ذلك. لدي الكثير من الاحترام لهم".