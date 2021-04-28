سولسكاير: لم أقصد التقليل من إحترام روما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

أصر المدرب أولي غونار ​سولسكاير​ على أنه لا يقصد تقليل الاحترام تجاه روما بعد أن دفعت التعليقات التي أدلى بها بشأن النادي المشجعين إلى وضع ملصقات خارج ملعبهم التدريبي.



وقال سولسكاير: "إنه ناد رائع له تاريخ رائع. لدي قميص فرانشيسكو توتي وقميص دانييلي دي روسي الذي قمت بتبديله معهم. لذا فأنا أعرف التاريخ، أعرف الجودة".

وأضاف: "مع وجود كريس سمولينغ هناك الموسم الماضي، تابعناهم. ونحن جاهزون للمباراة. لم يكن المقصود من كلامي عدم احترام، وأعتقد أن الجميع يعرف ذلك. لدي الكثير من الاحترام لهم".