كازورلا: مواجهة النصر مهمة للغاية في مشوارنا للقب 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

اكد الإسباني المخضرم سانتي ​كازورلا​ نجم السد القطري، جاهزية فريقه لمواجهة ​النصر​ السعودي، في الجولة السادسة من ​دوري الأبطال الآسيوي​.



وقال كازورلا:" مواجهة النصر ستكون قوية للغاية وصعبة، أن مباراة الغد ستكون حاسمة في التأهل للدور المقبل".

وشدد النجم الإسباني على قوة المنافسات في البطولة، مشيراً إلى أنه يشارك فيها للمرة الثانية.

وتابع:" ندرك مدى قوة المنافسات وإصرار الكثير من الفرق على حصد هذه البطولة الكبيرة، ولكن في نفس الوقت نحن نسعى بكل قوة للوصول لأبعد نقطة، وتحقيق هدف جماهير السد وهو حصد اللقب".