برشلونة يقيل غراو من منصبه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

اقال نادي برشلونة الاسباني اوسكار غراو من منصب الأمين العام، الذي يشغله منذ أيلول 2016 في عهد الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، وعيّن فيران ريفيرتر بدلا منه.



ويعد غراو من المديرين الذين لا يحظون بدعم مجلس الإدارة الجديد بقيادة خوان لابورتا.

وكان النادي الكتالوني قد أقال المسؤول عن الشبكات الاجتماعية ناتشو رودريغيث وألبرت سولير المسؤول عن الاقسام الاحترافية ورومان غوميث بونتي المسؤول عن الخدمات القانونية.

يذكر أن جراو عمل خلال الشهر ونصف الماضي على تحقيق انتقال سلس للإدارة مع فيران ريفرتو والمدير الجديد لكرة القدم ماتيو أليماني.