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كريستنسن: تشيلسي قادر على إلحاق الأذى بريال مدريد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

أصر اللاعب أندرياس ​كريستنسن​ على أن ​تشيلسي​ يعرف كيف "يؤذي" وهو مقتنع بأنه بإمكانه حجز مكانه في نهائي .

وقال كريستنسن: "نحن نعلم أين يمكننا أن نؤذيهم أو أين كانت لدينا فرصة جيدة. أعتقد أننا رأينا ذلك جيدًا في أول 25 دقيقة. خرجنا وكأننا أردنا الفوز، لقد فعلنا ذلك في المباراة بأكملها. كان لدينا الكثير من الفرص".

وأضاف: "لقد حصلنا على الكثير من الهجمات المرتدة. كان بإمكاننا الفوز بالمباراة، ولكن بشكل عام يمكننا أن نكون سعداء بمعظمها".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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