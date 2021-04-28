فان بومل من المرشحين لتدريب فولفسبورغ 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

كشفت تقارير صحف المانية، أن ​فولفسبورغ​ يعمل على ايجاد بديل لمدرب الفريق أوليفر ​غلاسنر​ الذي يستعد للرحيل نهاية الموسم.



وأفادت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، أن الهولندي مارك ​فان بومل​ مرشح لخلافة غلاسنر.

ويرى أن النادي أجرى بالفعل محادثات مع فان بومل، 44 عاما، الذي تولى مؤخرا تدريب آيندهوفن.

ويملك النمساوي غلاسنر، 46 عاما، عقداً مع فولفسبورغ حتى صيف 2022، وقد تم الإعلان في آذار الماضي أن عقد غلاسنر يتضمن بندا للرحيل.

وكان غلاسنر قد اجرى محادثات مع أندية أخرى وعلى رأسها نادي سالزبورغ النمساوي الذي سيرحل عنه مدربه يسه مارش في الصيف المقبل لتولي تدريب لايبزيغ.