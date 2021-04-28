فابيانسكي: لن أبقى في كرة القدم بعد اعتزالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

لفت حارس مرمى وست هام يونايتد لوكاس ​فابيانسكي​ إلى أنه لا ينوي البقاء ضمن عالم كرة القدم بعد اعتزاله الرياضة.



وقال فابيانسكي: "بعد اعتزالي، لا أريد البقاء في كرة القدم على المستوى الاحترافي. لقد كنت بعيدًا عن الوطن لما يقرب من 15 عامًا، 16 عامًا، شيء من هذا القبيل، بعيدًا عن بلدي. وأود أن أعطي القليل لعائلتي".

وأضاف: "عندما غادرت أرسنال، أردت فقط أن أتطور كحارس مرمى. من الواضح أن الهدف الرئيسي بالنسبة لي كان اللعب في المركز الأساسي ثم انظر إلى أين سيأخذني ذلك. في هذه اللحظة، ألعب لناد كبير حقًا وأنا سعيد جدًا لأننا في هذا المركز بحيث يمكننا تحدي أنفسنا".