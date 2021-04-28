قائد لاتسيو لن يجدّد عقده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

أكدت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت أن قائد نادي ​لاتسيو​ ​سيناد لوليتش​ Senad Lulić قرر الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري بعد انتهاء عقده.



وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب الـ35 عاما لن يجدّد عقده مع لاتسيو، وسيرحل مجانا نهاية الموسم الحالي.

وتابعت الصحيفة أن اللاعب البوسني يخطط للعودة إلى الدوري السويسري حيث بدأ مسيرته هناك، قبل أن ينتقل إلى لاتسيو في صيف العام 2011.

ولعب لوليتش لحد الان في 274 مباراة مع نسور العاصمة الايطالية، مسجلا 28 هدفا.