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قائد لاتسيو لن يجدّد عقده

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد لاتسيو لن يجدّد عقده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

أكدت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت أن قائد نادي ​لاتسيو​ ​سيناد لوليتش​ Senad Lulić قرر الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري بعد انتهاء عقده.

وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب الـ35 عاما لن يجدّد عقده مع لاتسيو، وسيرحل مجانا نهاية الموسم الحالي.

وتابعت الصحيفة أن اللاعب البوسني يخطط للعودة إلى الدوري السويسري حيث بدأ مسيرته هناك، قبل أن ينتقل إلى لاتسيو في صيف العام 2011.

ولعب لوليتش لحد الان في 274 مباراة مع نسور العاصمة الايطالية، مسجلا 28 هدفا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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