بيريرا يتوعد مانشستر سيتي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

اكد البرتغالي الدولي دانيلو ​بيريرا​ نجم وسط باريس ​سان جيرمان​ الفرنسي على جاهزية فريقه لمواجهة مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي ​دوري الابطال​ على ملعب حديقة الامراء.



وكتب بيريرا عبر حسابه على تويتر:" نعيش الحلم، مستعد للقتال من أجل مكاننا في النهائي!".

ويسعي باريس سان جيرمان لتحقيق انتصاره الأول على نظيره الإنكليزي، بعدما نجح البي اس جي في إقصاء بايرن ميونيخ حامل لقب النسخة الماضية.

كان العملاق الباريسي قد تأهل لدور نصف النهائي على حساب بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 3-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من دور ربع النهائي.