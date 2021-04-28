شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مسابقة شد الحبل للمنطقة الأمنية في رأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن احتفالات وزارة الداخلية باليوبيل الذهبي، شهد العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، منافسات مسابقة شد الحبل ضمن فعاليات الأنشطة الرياضية للمنطقة الأمنية رأس الخيمة، بحضور العقيد ركن عبد الله بن سلمان النعيمي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة والرائد عبد الله بن سلطان القاسمي رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية.

وضمت المنافسات أربعة فرق مشاركة تضم منتسبي القطاع الأمني كافة في رأس الخيمة، وهي: فريق مكتب القائد العام ونائبه، فريق الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة، فريق إدارة الدفاع المدني، فريق الإدارة العامة للعمليات المركزية.

وأشاد نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة بحرص وزارة الداخلية على الاهتمام بالجانب الرياضي لدى منتسبيها، انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية الرياضة وتأثيرها الإيجابي في الجوانب النفسية والصحية والبدنية لرجال الأمن ويترجم ذلك من خلال تنظيمها للعديد من الفعاليات الرياضية على مستوى الدولة وتسخيرها إمكاناتها المادية والبشرية كافة لإنجاح المنافسات والمشاركة في البطولات، مؤكداً حرصها على نشر الثقافة الرياضية بين جميع منتسبيها، والاهتمام بها لما لها من أثر بناء في صحة عنصر الشرطة وتنمية قدراته البدنية والنفسية والذهنية.