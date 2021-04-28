شكرا لقرائتكم خبر عن ثاندر يصعق سيلتيكس ويضع حداً لسلسلة من 14 هزيمة متتالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوسطن - رويترز

أحرز لوجوينتز دورت 24 نقطة وأضاف داريوس بازلي 21 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة، ليتجنب أوكلاهوما سيتي ثاندر الهزيمة 15 على التوالي، ويفوز 119-115 على بوسطن سيلتيكس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل كل من تي جيروم وإيساياه روبي 15 نقطة لصالح ثاندر الذي انتصر لأول مرة منذ 31 مارس/آذار.

وأحرز جايلن براون 39 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة، وأضاف بيتون بريتشارد 28 نقطة مع سيلتيكس الذي خسر مباراته الثالثة على التوالي، ولعب بوسطن بدون جيسون تيتوم وكيمبا ووكر وروبرت وليامز الثالث، بسبب الإصابة.

وتقدم ثاندر بفارق نقطتين مع تبقي خمس دقائق، قبل أن يسجل تسع نقاط دون رد ليتقدم 106-95، وأحرز جيروم ثنائية ليمنح أوكلاهوما سيتي التفوق بنتيجة 110-100 قبل دقيقة واحدة وثماني ثوان على النهاية.

وسجل بريتشارد ثلاثية في بداية سبع نقاط دون رد لصالح بوسطن في أقل من 15 ثانية، وأنهت سلة ساحقة من بازلي هذه المسيرة وتقدم ثاندر 112-109 مع تبقي 30.8 ثانية.

وبعد أن تبادل الفريقان الرميات الحرة، سجل روبي سلة ساحقة قبل 16.8 ثانية على النهاية ليزيد من تفوق أوكلاهوما سيتي إلى خمس نقاط.

وأتيحت فرصة لصالح بوسطن والنتيجة 117-115 قبل 3.2 ثانية على النهاية بعد أن سجل إيفان فورنيير الرمية الأولى من رميتين حرتين، لكن روبي استحوذ على الكرة بعد أن أضاع فورنيير الرمية الحرة الثانية بصورة متعمدة ليحسم انتصار فريقه.

ويحتل سيلتيكس المركز السادس في القسم الشرقي برصيد 32 فوزاً و30 هزيمة، بينما يقبع ثاندر (21-41) في المركز 13 في الغرب، وليس لديه أي أمل في بلوغ الأدوار الإقصائية.