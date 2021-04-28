شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش ينسحب من بطولة مدريد المفتوحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - رويترز

قال منظمون الأربعاء إن المصنف الأول عالمياً نوفاك ديوكوفيتش لن يدافع عن لقبه في بطولة مدريد المفتوحة للتنس الأسبوع المقبل، بعد أن قرر عدم السفر لخوض بطولة الأساتذة من فئة 1000 نقطة.

وكان آخر ظهور للاعب البالغ عمره 33 عاماً في المنافسات، على أرضه ببطولة صربيا المفتوحة الأسبوع الماضي، حين وصل إلى الدور قبل النهائي، لكنه خسر من الروسي أصلان كاراتسيف.

وقال ديوكوفيتش في رسالة نشرها منظمو بطولة مدريد المفتوحة عبر تويتر: "أعتذر. لا يمكنني السفر إلى مدريد هذا العام والالتقاء بجمهوري"، وأضاف: "مر عامان بالفعل، وهي مدة طويلة، وأتمنى أن ألتقي بكم في العام المقبل".

وتسبب وباء كوفيد-19 في إلغاء نسخة 2020 من بطولة مدريد المفتوحة، ما يعني أن ديوكوفيتش بطل 2019 يبقى آخر فائز باللقب.

ومن المتوقع مشاركة ديوكوفيتش في بطولتي روما للأساتذة وبلجراد المفتوحة الشهر المقبل، قبل بطولة باريس الكبرى بالملاعب الرملية، والتي تنطلق يوم 30 مايو/أيار.