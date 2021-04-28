شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يعود لتشكيلة الزمالك أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمي الزمالك، مكانا في التشكيلة الأساسية لفريقه، في مباراة المقاولون العرب المقرر لها مساء غدا الخميس، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وتأكد غياب محمد أبو جبل حارس الزمالك، عن قائمة مباراة المقاولون، بعد إصابته بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.

ومن المقرر أن تضم قائمة الزمالك لمباراة المقاولون ثنائي في حراسة المرمي هما محمود جنش ومحمد عواد على أن يقود الأول التشكيل الأساسي ويتواجد الثاني على مقاعد البدلاء في ظل غيابه المستمر عن المباريات طوال الفترة الماضية.

وأكد رئيس الجهاز الطبي للزمالك أن محمد أبو جبل يخضع للعزل المنزلي مع تلقي بروتوكول العلاج المتبع في الفترة الحالية.

وفي نفس الوقت أكد الدكتور محمد أسامة على إصابة عاملين بغرف الملابس بفيروس كورونا، ويخضعان حاليا للعزل المنزلي وتلقي بروتوكول العلاج.