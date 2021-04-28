شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يعود لتشكيلة الزمالك أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حجز محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمي الزمالك، مكانا في التشكيلة الأساسية لفريقه، في مباراة المقاولون العرب المقرر لها مساء غدا الخميس، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.
وتأكد غياب محمد أبو جبل حارس الزمالك، عن قائمة مباراة المقاولون، بعد إصابته بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.
ومن المقرر أن تضم قائمة الزمالك لمباراة المقاولون ثنائي في حراسة المرمي هما محمود جنش ومحمد عواد على أن يقود الأول التشكيل الأساسي ويتواجد الثاني على مقاعد البدلاء في ظل غيابه المستمر عن المباريات طوال الفترة الماضية.
وأكد رئيس الجهاز الطبي للزمالك أن محمد أبو جبل يخضع للعزل المنزلي مع تلقي بروتوكول العلاج المتبع في الفترة الحالية.
وفي نفس الوقت أكد الدكتور محمد أسامة على إصابة عاملين بغرف الملابس بفيروس كورونا، ويخضعان حاليا للعزل المنزلي وتلقي بروتوكول العلاج.
وأعلن الدكتور محمد أسامة فى وقت سابق تعرض محمد عبد الشافي للإصابة بفيروس كورونا، بعدما خضع لمسحة طبية خاصة لشعوره بسوء حالته الصحية، وجاءت العينة إيجابية.
ويخضغ عبد الشافي في الوقت الحالي للبروتوكول الطبي الخاص بفيروس كورونا من أجل التعافي، وأكد طبيب الفريق، أنه كان حريصا على إجراء مسحة طبية لكل أفراد الجهاز الفني والإداري واللاعبين، بعد إصابة عبد الشافي بفيروس كورونا، من أجل الاطمئنان على الجميع.
وقال الدكتور محمد أسامة أن المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، التي يخضع لها الزمالك منذ ساعات، تأتي ضمن استراتيجية الجهاز الطبي بالنادي بالاتفاق مع الإدارة؛ للاطمئنان على جميع أفراد الفريق، وليست خاصة بمباريات الدوري.
وأشار أسامة إلى أنه حريص بشكل دائم على إجراء فحوصات طبية للفريق بشكل كامل للتأكيد على سلامة اللاعبين وأفراد الجهاز الفني والإداري، من خلال إجراء التحاليل والإشاعات اللازمة، بجانب إجراء المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا، وليس تحليل "رابيد تيست".