شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: طالبنا اتحاد الكرة بإعادة النظر فى جدول الدوري.. ووحيد جاهز للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن ناديه طالب اتحاد الكرة بإعادة النظر في جدول الدوري بسبب ضغط مباريات الفريق الأحمر الشديد ، مؤكدا أن مسئولي الجبلاية لم يردوا على طلبنا بإعادة النظر في جدول الدوري حتى الآن.

تسائل عبد الحفيظ خلال تصريحات إذاعية: "هل يعقل أن ندخل غدًا معسكرًا لخوض مباراة الجونة المقبلة بعدما تدربنا ليوم واحد من أجل حصولنا على راحة عقب مباراة المصري التي لعبناها أمس نظرا لضغط المباريات؟، مطالبا تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق وهو ما يحدث في كل المسابقات حول العالم.

شدد عبد الحفيظ على أن ما يحدث مع الأهلي ليس طبيعيًا في أن يخوض فريقه مباراة كل 48 ساعة، مؤكدا أن المصري لعب آخر مباراة منذ 12 يومًا عكس وكان مستعدًا بشكل جيد لمواجهة الأهلي، ولكن الحمد لله على المكسب واللاعبون كانوا على قدر المسئولية.

وبخصوص طلب ناديه تأجيل مباراة القمة، أوضح: "الأهلي لم يطلب تأجيل القمة أمام الزمالك، بسبب مباريات بطولة أفريقيا التي يشارك فيها الفريق، مشيرا إلى أن محمود وحيد شارك مع الفرق، وجاهز لمباراة الجونة المقبلة".