شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العرب .. فرصة المحليين للتخلص من مقولة "منتخب محمد صلاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول بطولة كأس العرب التى تقام فى شهر ديسمبر المقبل، وتأكد إقامة البطولة باللاعبين المحليين فقط دون المحترفين، حيث أن البطولة تقام خارج مواعيد الأجندة الدولية التى يقرها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وتعتبر بطولة كأس العرب فرصة حقيقية للاعبى منتخب مصر المحليين للتعبير عن ذاتهم وإثبات جدارتهم، والرد على مقولة أن منتخب مصر يعتمد على المحترفين وتحديدا محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الانجليزى لدرجة أن البعض يطلق على المنتخب إسم "منتخب محمد صلاح" أو "باصى لصلاح" كما كان الحال فى عهد هيكتور كوبر المدير الفنى السابق للفراعنة.

ويسعى منتخب مصر للفوز بلقب بطولة كأس العرب والتى تعتبر بروفة لبطولة كأس العالم 2022 التى تقام فى قطر، لذا سيسعى الفراعنة للمنافسة بقوة على اللقب، ولتكرار سيناريو عام 1992 عندما توج الفراعنة بالبطولة فى سوريا لأول مرة.

ويمتلك منتخب مصر مجموعة مميزة من اللاعبين المحليين القادرين على تعويض المحترفين، مثل حسين الشحات وأحمد سيد زيزو فى مركز الجناح الأيمن لتعويض محمد صلاح، وعمرو السولية وحمدى فتحى وأكرم توفيق لتعويض محمد الننى فى وسط الملعب، ورمضان صبحى لتعويض تريزيجيه فى الجناح الأيسر ، وفى الهجوم هناك محمد شريف وأحمد ياسر ريان القادران على تعويض مصطفى محمد واحمد حسن كوكا.