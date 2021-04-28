شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري لـ"حراس سيراميكا": لو ما شدتوش حيلكم هلعب مكانكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الأسطورة عصام الحضري، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، تفاصيل أول تدريب له داخل النادى الصاعد حديثا لدوري الأضواء والشهرة، مؤكدا أنه شدد على الحراس بضرورة الالتزام والظهور بشكل جيد في المباريات.

قال الحضري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه وجه بعض التعليمات الفنية للحراس، كما قام بتحيتهم على الالتزام وتنفيذ المطلوب، مشيدا بالمستوى الذي يقدمونه في المران موضحا أن فريق سيراميكا يمتلك حراس مميزين.

وداعب السد العالى حراس المرمى في أول تدريب للشد من أزرهم و إلهاب حماسهم قائلا:" لو ما شدتوش حيلكم وقدمتوا مستوى جيد في الملعب هنزل ألعب مكانكم".

وأعرب الحضرى عن سعادته بخطوة انضمامه لنادى سيراميكا، مشددا على أنه لم يتردد فى قبول المهمة، فور عرضها عليه من ضياء السيد، واستمع جيدًا للمشروع المقدم من قبل مسئولى سيراميكا.

وأوضح الحضرى أن سيراميكا استطاع أن يُصنف ضمن الفرق الكبيرة، على الرغم من حداثة الفريق بالدورى الممتاز، مشيرًا إلى أن احترافية إدارة سيراميكا ساعدت على توفير كل سُبل النجاح لتقديم مستوى طيب خلال الظهور الأول للفريق بالدورى الممتاز.