شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تنفي شطب مرتضى منصور وخالد زين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مسئولو اللجنة الأولمبية ما تردد عن إقدام اللجنة على شطب الثنائي مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق والمستشار خالد زين رئس الجنة الأولمبية السابق وحرمانهما من مزاولة أي نشاط رياضي.

قال مصدر مسئول باللجنة الأولمبية أن ما يتردد عن شطب الثنائي مرتضى منصور وخالد زين عار تماما من الصحة، وأن مجلس إدارة اللجنة لم يفكر في الإقدام على تلك الخطوة.

أوضح المصدر أن مرتضى منصور لجأ إلى القضاء الإداري للاعتراض على قرار شطبه من اللجنة الأولمبية، والقضية لا تزال يتم مداولتها في المحاكم، لحين صدور حكم بشأنها.

أشار المصدر إلى أنه لا توجد قرارات جديدة تخص الثنائي مرتضى منصور وخالد زين أو غيرهم، لأنهم لم تطرأ أحداث جديدة على الساحة تستدعي التدخل لاتخاذ قرار شطبهما من سجلات الرياضة المصرية ومنعهم من مزاولة أي نشاط رياضي.