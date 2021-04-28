شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يستعد لأمم إفريقيا بمعسكرين .. وكورونا تمنع الوديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفي لطفي معسكرين خلال شهر مايو المقبل استعدادا لكأس أمم أفريقيا التي تستضيفها السنغال في الفترة من 23 إلي 30 مايو المقبل ،حيث يبدأ معسكر الفراعنة الأول يوم 3 مايو ثم معسكر جديد يوم 15 .

وتسبب فيروس كورونا في صعوبة إقامة أي وديات قبل البطولة لمنتخب الشاطئية وقرر الجهاز الفني الاكتفاء بالمعسكر .

يترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية ما ستسفر عنه قرعة كأس امم افريقيا والتي تستضيفها دولة السنغال غدا الخميس بمشاركة ٨ منتخبات .

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إجراءات قرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية السنغال 2021، التى ستجرى اليوم الخميس، وسيقوم بسحب القرعة مدير المسابقات بالاتحاد الأفريقى خالد نصار.

وأعلن "كاف" وضع السنغال الدولة المضيفة للبطولة على رأس المجموعة الأولى، فيما سيكون منتخب مصر للكرة الشاطئية، الفريق الأعلى تصنيفًا وفقًا لنتائج كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية 2018، على رأس المجموعة الثانية.

وستجرى قرعة تصفيات بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية بين الفرق الستة الأخرى، وهى المغرب وتنزانيا والكونغو الديموقراطية وأوغندا وموزمبيق والفائز من مدغشقر وسيشل، لتوزيعها على المجموعتين.