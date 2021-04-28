7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،موسيمانى يخطر الأهلى برفض عرض تدريب منتخب جنوب أفريقيا، شكوى الزمالك ضد الترجى والمولودية مهددة بالتجميد فى هذه الحالة .

شكوى الزمالك ضد الترجى والمولودية مهددة بالتجميد فى هذه الحالة

أصبحت شكوى الزمالك المقدمة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف، للتأكيد على حدوث تراخى فى مباراة الترجى التونسى ومولودية الجزائر فى الجولة الأخيرة بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ليودع الفارس الأبيض البطولة رغم الفوز العريض على تونجيث السنغالى، مهددة بالتجميد.

الأهلي يؤجل ملف ضم حارس مرمى خلال ميركاتو الصيف قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل فكرة التعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعدما ظهر على لطفي حارس مرمى الفريق بمستوى جيد خلال مباراة القمة الأخيرة بالدوري، ورغم أن مسئولو الأهلي كانوا قد بدأوا رحلة التفاوض مع أكثر من حارس مرمى لكن المستوى الجيد الذي ظهر به على لطفي في مباراة الزمالك يوم الأحد قبل الماضي ونجاحه في التصدي لركلة جزاء وإنقاذ الأهلي من عدة فرص مُحققة جعل الإدارة تؤجل خطوة ضم حارس جديد.

موسيمانى يخطر الأهلى برفض عرض تدريب منتخب جنوب أفريقيا

كشف مصدر بالنادى الأهلى أن بيتسو موسيمانى المدير الفنى أبلغ الإدارة الحمراء بقراره النهائى بشأن موقفه من عرض تدريب منتخب جنوب أفريقيا، بعد تلقيه عرضا من مسئولى الاتحاد الجنوب أفريقي لتدريب منتخب الأولاد.

تعرف على أحدث حلول الزمالك لتجديد عقد فرجاني ساسي

وضع مسئولو نادي الزمالك، حل جديد لإنهاء ملف التجديد للتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، الذى ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي، وذلك بتأجيل صرف مستحقات اللاعب القديمة والتفاوض بخصوص العقد الجديد فقط.

كارتيرون يدرس ضم محمد عواد لقائمة مباراة الزمالك والمقاولون

يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، إمكانية ضم محمد عواد حارس مرمي الفريق الي قائمة مباراة المقاولون العرب والمقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ 18 للدوري والمقامة علي استاد القاهرة.