شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يعتمد "قلادة النادي الذهبية" أعلى درجات التكريم.. ومحمود فهمي أول المكرمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ااعتماد "قلادة النادي الأهلي الذهبية" كأعلى درجات التكريم لكل من أعطى وأخلص وقدم خدمات جليلة للنادي.

وقام مجلس الأهلى بوضع معايير واضحة لإختيار الشخصيات التي تنطبق عليها المعايير ، ويقوم المجلس الذي يتولى المسئولية بتكريمه وفاءً له وإمتنانًا لما قدمه وساهم به في رفعة النادي على كافة المستويات.

يذكر أن "قلادة النادي الأهلي الذهبية" تم تصميمها بمواصفات خاصة لتليق بالنادي ومكانته وبقيمة المكرمين من أبنائه المخلصين.

ويقوم مجلس إدارة النادي الأهلي في الثامنة والنصف مساء اليوم بتكريم المستشار محمود فهمي ، عضو مجلس الإدارة الأسبق والمستشار القانوني للنادي تقديرًا لعطائه اللامحدود، وإخلاصه الكبير والعمل متطوعًا؛ من أجل خدمة الأهلي لفترة تزيد على نصف قرن.

ويمنح المجلس قلادة "النادي الأهلي الذهبية" للمستشار محمود فهمي؛ أعلى درجات التكريم؛ عرفانًا بما قدمه، ومساهماته لرفعة النادي والدفاع عن قضاياه متطوعًا في كل المحافل.

يحضر الحفل مجلس الإدارة ولفيف من قيادات النادي، وعائلة المستشار محمود فهمي التي تم توجيه الدعوة إليها.