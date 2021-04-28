مجلس الأهلي يعتمد "قلادة النادي الذهبية" أعلى درجات التكريم.. ومحمود فهمي أول المكرمين

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يعتمد "قلادة النادي الذهبية" أعلى درجات التكريم.. ومحمود فهمي أول المكرمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ااعتماد "قلادة النادي الأهلي الذهبية" كأعلى درجات التكريم لكل من أعطى وأخلص وقدم خدمات جليلة للنادي.
وقام مجلس الأهلى بوضع معايير واضحة لإختيار الشخصيات التي تنطبق عليها المعايير ، ويقوم المجلس الذي يتولى المسئولية بتكريمه وفاءً له وإمتنانًا لما قدمه وساهم به في رفعة النادي على كافة المستويات.
يذكر أن "قلادة النادي الأهلي الذهبية" تم تصميمها بمواصفات خاصة لتليق بالنادي ومكانته وبقيمة المكرمين من أبنائه المخلصين.
ويقوم مجلس إدارة النادي الأهلي في الثامنة والنصف مساء اليوم بتكريم المستشار محمود فهمي ، عضو مجلس الإدارة الأسبق والمستشار القانوني للنادي تقديرًا لعطائه اللامحدود، وإخلاصه الكبير والعمل متطوعًا؛ من أجل خدمة الأهلي لفترة تزيد على نصف قرن.
ويمنح المجلس قلادة "النادي الأهلي الذهبية" للمستشار محمود فهمي؛ أعلى درجات التكريم؛ عرفانًا بما قدمه، ومساهماته لرفعة النادي والدفاع عن قضاياه متطوعًا في كل المحافل.
يحضر الحفل مجلس الإدارة ولفيف من قيادات النادي، وعائلة المستشار محمود فهمي التي تم توجيه الدعوة إليها.