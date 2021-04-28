شكرا لقرائتكم خبر عن سيد البلد يخضع لتحاليل رابيد تيست استعدادا " للديربي السكندرى " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الجهاز الفنى واللاعبين لفريق الاتحاد السكندرى لتحاليل رابيد تيست مساء اليوم استعداد للقاء الهام والمرتقب امام سموحة، والمقرر له السبت المقبل ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر للدورى العام على استاد الإسكندرية.

ويسعى حسام حسن المدير الفنى للاتحاد السكندرى إلى إجراء بعض التعديلات فى تشكيل فريقه لإيجاد حلول للمشاكل الدفاعية التى تهدد الفريق ،ومن المنتظر عودة محمود رزق الى الدفاع بجانب دايمون لوى لسد الثغرة الدفاعية.

ويدرس الجهاز الفنى لزعيم الثغر الدفع بخالد قمر مهاجم الفريق من البداية لمحاولة خطف هدف مبكر يبرك حسابات سموحة فى اللقاء الذى يترقبه الاسكندرية فى ديربى مثير .