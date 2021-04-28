شكرا لقرائتكم خبر عن سيد البلد يخضع لتحاليل رابيد تيست استعدادا " للديربي السكندرى " والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخضع الجهاز الفنى واللاعبين لفريق الاتحاد السكندرى لتحاليل رابيد تيست مساء اليوم استعداد للقاء الهام والمرتقب امام سموحة، والمقرر له السبت المقبل ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر للدورى العام على استاد الإسكندرية.
ويسعى حسام حسن المدير الفنى للاتحاد السكندرى إلى إجراء بعض التعديلات فى تشكيل فريقه لإيجاد حلول للمشاكل الدفاعية التى تهدد الفريق ،ومن المنتظر عودة محمود رزق الى الدفاع بجانب دايمون لوى لسد الثغرة الدفاعية.
ويدرس الجهاز الفنى لزعيم الثغر الدفع بخالد قمر مهاجم الفريق من البداية لمحاولة خطف هدف مبكر يبرك حسابات سموحة فى اللقاء الذى يترقبه الاسكندرية فى ديربى مثير .
طلب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، من حسام حسن المدير الفني للفريق وضع تصور للصفقات الصيفية التي يحتاجها لتدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة، لوضع الميزانية المناسبة لهذه الصفقات المطلوبة من ناجية، وبدء مفاوضات على كافة الأصعدة لحسم بعضها مبكرا قبل اشتعال صراع الميركاتو.
وأكد العميد لرئيس الاتحاد السكندري أن هناك عناصر مميزة من التي تم تصعيدها من قطاع الناشئين ستخضع للتقييم حتى نهاية الموسم، وفي هذه الفترة سيتم حسم ملف الصفقات في ضوء ما توفر من مراكز من أبناء النادي، حيث يملك الاتحاد عددا كبيرا من اللاعبين توهجوا في فترة التوقف الدولي، حينما استغل العميد غياب 10 لاعبين، لانضمامهم لصفوف منتخباتهم، وقرر الاستعانة بالشباب وهو ما أسفر عن الفوز في 4 لقاءات ودية خاضها الفريق وشهدوا تسجيل الاتحاد لـ24 هدفا في هذه الفترة.