شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. نصرة عيد لاعبة اليد تقدم طريقة عمل الكوردن بلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حياة نجمات الرياضة مثل أى فتاة فى رمضان يحرصن خلالها على المشاركة فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.

نصرة عيد لاعبة كرة اليد بالنادى الأهلى تقدم طريقة عمل الكوردن بلو فى الوصفة التالية:-

المقادير

كيلو صدور دجاج

ربع كيلو تركي

ربع كيلو جبنة شيدر

توابل (ملح وفلفل ثوم وبصل بودر وكمون وبابريكا)

بيضتان

3 ملاعق لبن

خلطة الدجاج بالبقسماط المطحون والدقيق

طريقة التحضير:

دق على صدور الدجاج حتى تصبح شرائج رقيقة.

نخلط جميع التوابل ونتبل بها صدور الدجاج.

فرد قطع الدجاج ونضع عليها التركي والجبنة ونلفها "رول".

نضعها في أكياس أو "الإستريتش"، ونضعها في الفريزر لمدة نصف ساعة

نخرجها ونضعها في البيض واللبن وخلطة الدجاج ثم نعيدها إلى الفريزر لمدة ربع ساعة ثم نضعها في الزيت ليتم تحميرها.