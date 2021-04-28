شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن حقيقة خلاف كارتيرون ونبيه في الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الأخيرة، أنباء قوية عن حدوث خلاف بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، وأسامة نبيه المدرب العام للفريق، ووصل الأمر للتأكيد على تقديم الأخير طلب رسمي لمجلس الإدارة لإعفائه من الاستمرار في منصبه.

ويكشف ”الخليج 365” في التقرير التالي التفاصيل الكاملة لحقيقة خلاف كارتيرون ونبيه في الزمالك ..

متى بدأت الأزمة ؟

بدأ الحديث عن أزمة كارتيرون وأسامة نبيه بعد تصريحات الأخير بخصوص طلب محمد عواد حارس المرمي الرحيل عن نادي الزمالك في الميركاتو المقبل.

ماذا حدث بعدها؟

بعد هذه التصريحات قرر كارتيرون منع كافة أعضاء الجهاز الفني للزمالك من الإدلاء بتصريحات إلا من خلال تصريح منه شخصيا بأذن كتابي.

متى ظهرت الأزمة في النور؟

غاب أسامة نبيه عن آخر مران للزمالك قبل مباراة البنك الأهلي الأخيرة، مما جعل البعض يربط غيابه بخلافه مع كارتيرون، قبل تدخل مجلس الإدارة وتقريب وجهات النظر ليظهر المدرب العام في معسكر الفريق قبل المباراة ويعلن استمراره وعدم الرحيل.

هل يوجد خلاف شخصي بين كارتيرون ونبيه؟

إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك أكد عدم وجود أي خلاف شخصي بين كارتيرون وأسامة نبيه وما يثار عن ذلك قصة من وهم الناس الذين يتربصون بالزمالك ومن أصحاب المصالح الشخصية

إذا ما سبب خلاف كارتيرون ونبيه؟

أكد إبراهيم عبد الله قيام بعض الأشخاص بنقل حديث خاطئ على لسان أسامة نبيه لكارتيرون مما أدى لحزن الأخير من المدرب العام.

هل طلب كارتيرون رحيل أسامة نبيه عن جهاز الزمالك؟

إبراهيم عبد الله شدد على عدم قيام كارتيرون بطلب رحيل أسامة نبيه، كما لم يتقدم المدرب العام بطلب للرحيل عن الزمالك.

هل يوحد خلاف حول الصلاحيات الفنية بين كارتيرون ونبيه؟

أكد إبراهيم عبد الله أن كارتيرون هو المسؤول عن الفكر الفني والخططي للزمالك، وأسامة نبيه له بعض الصلاحيات، وكل شخص يعرف صلاحياته جيدا، ولا يوجد خلاف فني أو إداري بينهما.