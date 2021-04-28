شكرا لقرائتكم خبر عن بانون ومحمود وحيد يقتربان من تدعيم قائمة الأهلي أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الثنائي بدر بانون ومحمود وحيد لاعبي الأهلي من تدعيم صفوف فريقهما في المباراة القادمة ضد الجونة يوم الجمعة المقبلة والمؤجلة من الأسبوع الـ16 من عمر الدوري، بعد تعافيهما من الإصابة.

وتأكد جاهزية بدر بانون من العودة لقائمة الأهلي في مباراة الجونة بعدما فضل الجهاز الفني إراحته في مباراتي إنبي والمصري بسبب شكواه من الإجهاد، ولكن قرار إشراكه يتوقف على رؤية الجهاز الفني.

فيما لم يتأكد موقف محمود وحيد من اللحاق بقائمة مباراة الجونة، حيث يتوقف موقف اللاعب على الفحص الطبي الذي سيخضع له قبل الدخول في معسكر مغلق لمواجهة الفريق الساحلي بالدوري.

ويعاني الأهلي من غياب عدد كبير من لاعبيه مثل علي معلول ومحمود وحيد وحمدي فتحي وجونيور أجايي وكريم نيدفيد ومحمد محمود ومحمود متولي قبل أن يستعيد ياسر إبراهيم ومحمد هاني.