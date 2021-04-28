عبدالحميد بسيوني: الأهلي لم يُرسل عرضاً رسمياً لضم أحمد سمير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نفى عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، ما يتردد عن إرسال النادي الأهلي عرضاً رسمياً لضم لاعب فريقه أحمد سمير خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار بسيوني، خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأربعاء، إلى أن إدارة نادي طلائع الجيش قد أغلقت باب الرحيل أمام أي لاعب بصفوف الفريق حتى نهاية منافسات الموسم الجاري 2020/2021.

وأتم المدير الفني لفريق طلائع الجيش، تصريحاته بخصوص موقف أحمد سمير بقوله:"رحيله عن الفريق في يد الإدارة، خاصة وأن عقده مستمر مع الفريق لمدة 3 مواسم مقبلة".

ويتصدر أحمد سمير جدول هدافي بطولة الدوري برصيد 9 أهداف بالتساوي مع محمد شريف لاعب الأهلي، عمر كمال عبدالواحد لاعب المصري وحسام حسن لاعب سموحة

وأشاد عبدالحميد بسيوني، خلال تصريحاته بلاعب فريقه عمرو جمال، مشيراً إلى أنه يُقدم مستويات جيدة مع الفريق منذ انضمامه لصفوفه خلال الموسم الماضي.

وأتم المدير الفني لفريق طلائع الجيش، تصريحاته بخصوص عمرو جمال قائلًا:"إعارة عمرو تنتهي مع الفريق نهاية الموسم الحالي".

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن نظيره المقاولون صاحب المركز الـ 13.