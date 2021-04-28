إصابة محمد أبو جبل بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول بنادي الزمالك، إصابة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة التي خضع لها الفريق أمس الثلاثاء.

وعبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أكد أسامة أن اللاعب يخضع للعزل المنزلي مع تلقي بروتوكول العلاج المتبع في الفترة الحالية.

كما أكد طبيب الزمالك في تصريحاته، إصابة عاملين بغرف الملابس بفيروس كورونا، ويخضعان حاليا للعزل المنزلي وتلقي بروتوكول العلاج.

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة المقاولون العرب غدا الخميس في الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.