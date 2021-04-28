عبد الحفيظ: ما يحدث مع الأهلي غير طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

انتقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، جدول دوري we المصري، مشددًا أن الفريق يُعاني من ازحام جدول المباريات.

وأضاف عبد الحفيظ من خلال تصريحات لبرنامج النجوم في رمضان على إذاعة الشباب والرياضة: "أتمنى أن يكون من وضع جدول الدوري المصري "مبسوط" الآن، أتمنى أن يكون سعيد وفرحان بما يحدث، لابد أن يكون هناك تكافؤ فرص كما يحدث في كل مسابقات العالم."

وأضاف: "ما يحدث غير طبيعي، نلعب مباراة كل 48 ساعة والمصري لعب أخر مباراة منذ 12 يوما، ماذا سيحدث لو انتهى الدوري يوم 7 أكتوبر بدلا من 30 سبتمبر، الفرق تخوض مباريات الجولة 18 والأهلي يلعب الجولة 19."

وأكمل: "طلبنا إعادة النظر في جدول الدوري بسبب ضغط المباريات، اتحاد الكرة لم يرد على طلبنا."

ونفى عبد الحفيظ أن يكون النادي الأهلي قد طلب تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك والمقرر لها يوم 10 مايو المقبل.